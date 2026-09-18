Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve YEDAM tanıtım standı açıldı

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Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım standı açıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM görevlileri, otobüs terminalinde farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ve YEDAM tanıtım standı açtı.

Çalışma kapsamında otobüs şoförleri, muavinler, terminal görevlileri, yolcular ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelen görevliler, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve YEDAM'ın ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA