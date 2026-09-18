Haberler

Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve YEDAM tanıtım standı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve YEDAM tanıtım standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım standı açıldı.

Tokat'ta otobüs terminalinde Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım standı açıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM görevlileri, otobüs terminalinde farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ve YEDAM tanıtım standı açtı.

Çalışma kapsamında otobüs şoförleri, muavinler, terminal görevlileri, yolcular ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelen görevliler, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve YEDAM'ın ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

Korkulan oldu! Ne karar çıkacağı merak konusu
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! İşte beklenen saat
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba