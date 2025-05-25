Tokat'ta Ormanlık Alanda Çam Ağaçları Tahrip Edildi

Tokat'ta Ormanlık Alanda Çam Ağaçları Tahrip Edildi
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Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanlık alanda çok sayıda çam ağacının gövdesinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesici aletlerle tahrip edildiği bildirildi. Olayın çıra elde etmek amacıyla yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

TOKAT'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çok sayıda çam ağacının gövdesinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletlerle oyularak tahrip edildiği görüldü.

İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Çatak Yaylası'nda yer alan ormanlık alanda yapılan incelemede, çok sayıda çam ağacının gövdesinin oyulduğu ve bazılarının ciddi oranda inceldiği belirlendi. Olayın çıra elde etmek amacıyla yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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