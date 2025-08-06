Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karanlık Dere mevkisinde çıkan orman yangınına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İlçenin Karanlık Dere mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri de D 100 kara yolunda tedbir aldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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