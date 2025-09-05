Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Zile ilçesine bağlı Saraç köyü Fırtıman mezrasında orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü, Zile, Jandarma ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel