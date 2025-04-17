Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için karar

Tokat'ta Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiasıyla 7 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ta Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiasıyla 7 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen 7 kamu görevlisi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma, Erbaa Orman İşletme Müdürü ile diğer şüphelilerin usulsüzlükleri üzerine odaklanıyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü personelinin orman ihalelerinde yolsuzluk yaparak maddi menfaat temin ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde bugün operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda; Erbaa Orman İşletme Müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin, orman ihalelerinde usulsüzlük yaparak maddi çıkar sağladıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.