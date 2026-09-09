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Tokat'ta öğretmenler kameriyeyi başka okula taşıdı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler, yıkım kararı verilen okulun bahçesindeki kameriyeyi eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği okulun bahçesine taşıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler, yıkım kararı verilen okulun bahçesindeki kameriyeyi eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği okulun bahçesine taşıdı.

İlçede bulunan Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Okulun eğitim faaliyetlerinin yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nda sürdürülmesine karar verildi.

Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir ve öğretmenler, okulun bahçesindeki kameriyeyi Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nun bahçesine taşıyarak yerleştirdi.

Taşıma işlemi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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