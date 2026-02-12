Haberler

Tokat'ta 6 öğrencinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 öğrenci yaralandı. Güvenlik kameralarında kaydedilen kaza sonrası, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 öğrencinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada, araçtaki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Otomobilin sürücüsü H.P. ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu arada kazanın, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 sürücü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
