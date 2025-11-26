Tokat'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler, trafik konusunda bilgilendirildi.

Almus Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından ilçe merkezinde Meliha Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulundan 20 öğrenciye trafik eğitim parkında trafik işaretleri ve genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Kurallar, öğrencilere uygulamalı anlatıldı.

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Meliha ve Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulumuzun Almus- Tokat yolu üzerinde olması nedeni ile öğrencilerin güvenli olarak yoldan karşıya geçmeleri için buraya trafik lambası koyuldu. Bu lambaların olduğu yerden karşıya geçişlerin güvenli yapılması için bu eğitimi verdik." dedi.