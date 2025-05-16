Tokat'ta Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere trafik bilincinin aşılanması amacıyla eğitim verildi.

Yeşil Parkta bulunan Trafik Eğitim Pistinde, ekiplerce öğrencilere uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

Trafik bilincinin aşılanması amacıyla verilen eğitimlerde trafikte uyulması gereken kuralların tamamı, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet kullanırken bisiklet yollarının kullanılması gibi bir çok konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitime, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ile öğretmenler de katıldı.