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Tokat'ta öğrencilere jandarmadan bilgilendirme semineri

Tokat'ta öğrencilere jandarmadan bilgilendirme semineri

Güncel Haberler

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bulunan öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bulunan öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin lise öğrencileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda jandarmanın Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 210 öğrenci ve 12 öğretmene madde bağımlılığıyla mücadele, siber suçlarla mücadele, jandarma personel alımları ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

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