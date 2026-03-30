Tokat'ta öğrenci servisinin ağaca çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde bir öğrenci servisi, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.I. (64) idaresindeki 60 ADR 830 plakalı öğrenci servis minibüsü, Çiçekpınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada öğrencilerden S.D. (14), E.Ö. (14), A.E.D. (9), B.E.B. (12) ve O.B.Ö. (11) yaralandı.
Zile Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu