Tokat'ta öğrenci servisinin ağaca çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir öğrenci servisi, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

M.I. (64) idaresindeki 60 ADR 830 plakalı öğrenci servis minibüsü, Çiçekpınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada öğrencilerden S.D. (14), E.Ö. (14), A.E.D. (9), B.E.B. (12) ve O.B.Ö. (11) yaralandı.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi