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Tokat'ta off-road yarışları düzenlendi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta off-road yarışları düzenlendi

Tokat'ta off-road yarışları gerçekleştirildi.

Tokat'ta off-road yarışları gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi ile Tokat Off-Road Kulübünce Yazıcıoğlu Mahallesi'nde oluşturulan pistte düzenlenen yarışlara 57 kulüpten 120 yarışçı katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin de Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bir süre off-road aracı kullandı.

Zengin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Her sene kendimi geliştirerek devam edeceğim. İlk defa böyle bir parkura çıkıyorum. Çok güzeldi, müthiş bir heyecan. Kadınlara söz verdim. Hemen kulübe üye olacağım. Seneye her parkuru ilk seferde geçeceğim." dedi.

Eroğlu da Zengin'in off-road aracını oldukça iyi kullandığını ifade etti.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde yapılan yarışların ardından dereceye girenlere plaket verildi.

Öte yandan yarışlar sırasında arızalanan araçlar, görevlilerce parkurun dışına çıkarıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Belediyesi Milletvekili AK Parti Tokat Güncel Haberler

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