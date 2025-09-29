Haberler

Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı

Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Mert Akbulut'un motosikletle giderken sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralanması sonucunda B.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT'ta Mert Akbulut'un (21) motosikletle giderken sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralanmasına ilişkin B.İ. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Mert Akbulut, motosikletiyle giderken sırtında bir sıcaklık ve acı hissetti. Bunun üzerine caddede bulunan 112 Acil Sağlık ambulans bekleme noktasına giderek motosikletini park eden Mert Akbulut, zincir koptuğunu düşünerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Ancak acil tıp teknisyenleri, Akbulut'un mermiyle yaralandığını fark etti. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut tedaviye alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler bölgede mermi çekirdeği aradı. Yapılan araştırmada, mermi çekirdeği yaralının tişörtünün içinde bulundu. Ekipler, silahı ateşlediği şüphesiyle B.İ.'yi gözaltına aldı.

B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. B.İ.'nin silahı, yaralıdan çıkan kurşun çekirdeğiyle birlikte kriminal laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bir babanın çaresizliği: Kızım doğum yaptı, babası belli değil
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.