Tokat'ta Motosiklet Sürücüsüne Yorgun Mermi Isabet Etti

Tokat'ta Motosiklet Sürücüsüne Yorgun Mermi Isabet Etti
Tokat'ta motosiklet sürücüsü M.A., sırtına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sırtındaki ağrı sebebiyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen M.A.'nın mermi çekirdeği tespit edildi.

M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü.

Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
