Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra devrilen sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Tokat - Niksar kara yolu üzerindeki TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. S.T. (42) yönetimindeki motosiklet, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosikletin yaklaşık 500 metre sürüklendiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü S.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı