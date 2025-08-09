Tokat'ta Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Çiftin Cenazesi Defnedildi

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.

Cengiz Albay ve eşi Muazzez Albay'ın cenazeleri morgdan alınarak Karşıyaka Merkez Cami bahçesi avlusuna götürüldü.

Cenazeler, öğlen vakti kılınan namazın ardından Şehri Şirvan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Albay çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile vatandaşlar katıldı.

Cengiz Albay kullandığı 60 AEH 169 plakalı motosiklet, dün gece Tokat-Turhal kara yolunda, İ.B. idaresindeki B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpışmış, Cengiz Albay ve eşi ???????Muazzez Albay hayatını kaybetmişti.