Haberler

Niksar'da Motosiklet ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü

Niksar'da Motosiklet ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Muhammed İkbal Özdemir, kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed İkbal Özdemir (19), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Niksar ilçesi Kireçköprü mevkiinde meydana geldi. Muhammed İkbal Özdemir (19) idaresindeki 60 AFN 581 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 60 RF 115 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi. Muhammed İkbal Özdemir'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı