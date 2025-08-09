Tokat'ta Motosiklet Kazasında Çift Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tokat'ta bir otomobilin çarptığı motosikletten ağır yaralanan Cengiz ve Muazzez Albay, hastanede yaşamlarını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ta otomobilin çarptığı motosiklette hayatını kaybeden sürücü Cengiz Albay (63) ile eşi Muazzez Albay (56), son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklete, şehir merkezi istikametine ilerleyen İ.B. yönetimindeki B-BAL8 yabancı plakalı otomobil çarptı. Savrulan motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz ve Muazzez Albay, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, kent merkezindeki Karşıyaka Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile çok sayıda yakını katıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
