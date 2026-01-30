Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçenin Kireç Köprü mevkisinde M.D yönetimindeki 60 RF 115 plakalı kamyon ile Muhammed İkbal Özdemir idaresindeki 60 AFN 581 motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Ekipler, Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.