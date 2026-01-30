Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Niksar ilçesinde, bir kamyon ile çarpışan motosikletten Muhammed İkbal Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri ve polis olay yerinde gerekli işlemleri başlattı.
İlçenin Kireç Köprü mevkisinde M.D yönetimindeki 60 RF 115 plakalı kamyon ile Muhammed İkbal Özdemir idaresindeki 60 AFN 581 motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Ekipler, Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel