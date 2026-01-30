Haberler

Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niksar ilçesinde, bir kamyon ile çarpışan motosikletten Muhammed İkbal Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri ve polis olay yerinde gerekli işlemleri başlattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçenin Kireç Köprü mevkisinde M.D yönetimindeki 60 RF 115 plakalı kamyon ile Muhammed İkbal Özdemir idaresindeki 60 AFN 581 motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Ekipler, Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar