Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tokat'ın Artova-Zile kara yolunda tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydan (32), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydan (32), hayatını kaybetti.

Kaza, Artova- Zile kara yolu Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. Uğur Aydan yönetimindeki 60 AEP 862 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
