Tokat'ta motosiklet dere kenarına uçtu, sürücü yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir motosiklet sürücüsü virajı alamayarak dere kenarına uçtu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde virajı alamayan motosikletin dere kenarına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çırdak Mahallesi'nde H.Ç. (35) idaresindeki motosiklet sürücünün virajı alamaması sonucunda yol dereye uçtu. Kaza sonucunda sürücü H.Ç. yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel