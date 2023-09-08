Tokat'ta motosiklet dere kenarına uçtu, sürücü yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir motosiklet sürücüsü virajı alamayarak dere kenarına uçtu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.