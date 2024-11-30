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Tokat'ta Mobilya Fabrikası Sokak Hayvanları İçin Pati Evi Yapıyor

Tokat'ta Mobilya Fabrikası Sokak Hayvanları İçin Pati Evi Yapıyor
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir mobilya fabrikası, sokak kedileri için 300 pati evi üreterek uygun yerlere yerleştirdi. Fabrika, mobilya atık parçalarını kullanarak hayvanların soğuk havadan korunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokak hayvanları için pati evi yapıyor.

İlçede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokaktaki kediler için 300 pati evi yapıp sokaklarda uygun yerlere koydu.

Şirket yönetici Onur Güler, Zile'de soğuk havanın etkili olduğuna işaret ederek, "Maalesef bölgemizde barınak sayıları ve vasıfları yetersiz. Biz de mobilya atık parçalarından muhtelif ebatlarda pati evi üretip ücretsiz olarak hayvanseverlere dağıtıyoruz. Pati evlerimizin üstü ve altı su geçirmez materyallerle kaplıyoruz. Özellikle kediler evlerimizi çok sevdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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