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Tokat'ta minibüsün kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gönderildi

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TOKAT'ta, minibüsün aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Sivas'a gönderildi.

TOKAT'ta, minibüsün aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Sivas'a gönderildi.

Kaza, dün sabaha karşı, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özkul'un (30) kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ahmet Özkul ile Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve Ali Karakuş (42) yaşamlarını yitirdi. Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip memleketleri Sivas'a gönderildi. Kamyon sürücüsü K.D.'nin gözaltında olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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