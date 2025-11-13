Tokat'ta Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Erbaa-Niksar kara yolunda meydana geldi.
E.G. (28) idaresindeki 60 AFC 712 plakalı kamyonet, Erbaa-Niksar kara yolu Günlüce köyü yakınlarında O.T. (21) yönetimindeki 34 DFT 828 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel