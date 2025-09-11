Tokat'ta Mehteran Konseri ve Fetih Kutlaması

Tokat'ta Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Tarihi Sulu Sokak'ta, Tokat Valiliği himayesinde, Niksar Kaymakamlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğinde Danişmend Gazi'yi Anma ve Tokat'ın fethinin 950. yılı etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat'ta valilik yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Köklü, Danişmend Gazi'nin 950 yıl evvel can verdiği ruhun aynı samimiyetle devam ettiğini dile getirdi.

Köklü, fethin 950. yılı etkinlikleri kapsamında bu ruhu öğrencilere vermeye çalışacaklarını belirterek, "1071'den bugüne yapılan bütün mücadelelerdeki şehit ve gazilerimizi anmadan geçemeyeceğim. Allah onlardan razı olsun. Bugün onların

emeği ve gayretiyle buradayız. Onların hatıralarını yaşatacağız. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'ne de verecekleri konser için şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Konseri, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.