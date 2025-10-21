Haberler

Tokat'ta Metruk Binaların Yıkımı ile Yeni Otopark Alanı Oluşturuluyor

Tokat'ta Metruk Binaların Yıkımı ile Yeni Otopark Alanı Oluşturuluyor
Tokat Belediyesi, turizmi canlandırmak ve otopark alanı oluşturmak amacıyla metruk binaların yıkımına başladı. Başkan Yazıcıoğlu, bu çalışmaların tarihi dokuyu korumak ve kent kimliğini yaşatmak için yapıldığını belirtti.

Sulusokak bölgesi Cemalettin Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla bölgeye yeni otopark alanı kazandırılmasını hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yıkım alanında yaptığı incelemede tarihi dokunun korunarak bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yapıldığını belirtti.

Yazıcıoğlu, "Burada yaptığımız her çalışma, şehrimizin kültürel kimliğini yaşatmak ve turizmi daha canlı hale getirmek içindir. Metruk haldeki yapıları ortadan kaldırarak hem güvenli bir çevre oluşturuyoruz hem de bölgeye yeni bir otopark alanı kazandırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kent dokusunu korumak olduğunu da vurgulayan Yazıcıoğlu, yıkım çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve payzaj uygulamaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
