Tokat'ta Metruk Binaların Yıkımı ile Yeni Otopark Alanı Oluşturuluyor

Tokat Belediyesi, turizmin canlandırılması ve otopark alanı oluşturmak üzere metruk bina yıkımına başladı.

Sulusokak bölgesi Cemalettin Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla bölgeye yeni otopark alanı kazandırılmasını hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yıkım alanında yaptığı incelemede tarihi dokunun korunarak bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yapıldığını belirtti.

çalışmaları belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Yazıcıoğlu, tarihi dokunun korunmasıyla birlikte bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Yazıcıoğlu, "Burada yaptığımız her çalışma, şehrimizin kültürel kimliğini yaşatmak ve turizmi daha canlı hale getirmek içindir. Metruk haldeki yapıları ortadan kaldırarak hem güvenli bir çevre oluşturuyoruz hem de bölgeye yeni bir otopark alanı kazandırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kent dokusunu korumak olduğunu da vurgulayan Yazıcıoğlu, yıkım çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve payzaj uygulamaları yapacaklarını sözlerine ekledi.