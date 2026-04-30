Tokat'ta "Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi" etkinliği yapıldı

Tokat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi" kapsamında, "Model Birleşmiş Milletler" etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde, Zile Fen Lisesi koordinatörlüğünde, 6 fen lisesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, "Küresel İklim Krizi ve Göçler" temasıyla gerçekleştirildi.

Fen liselerinden 36 öğrenci ve eğitim fakültesinden 11 öğrenci, 47 ülkeyi temsil eden delegeler olarak simülasyona katıldı.

Oturumlar, öğrencilerden 3 kişilik genel sekreter, başkan ve başkan yardımcısından oluşan başkanlık makamı tarafından yönetildi. 7 bölümden oluşan etkinlik boyunca öğrenciler, küresel iklim krizi ve iklim kaynaklı göçler gibi günümüzün kritik sorunlarını ele alarak çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi. Katılımcılar ayrıca mühendislik temelli çözüm üretme süreçlerine de aktif şekilde dahil oldu.

Tamamı İngilizce yürütülen oturumlarda öğrenciler diplomatik temsil, müzakere yürütme, karar taslağı hazırlama ve etkili hitabet becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Etkinlik sonunda İngilizce öğretmenlerinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda "en iyi delege", "seçkin delege" ve "mansiyon" ödülleri verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
