Tokat'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Güncel Haberler Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Tokat'ın Zile ilçesinde kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Karadini bağları mevkisinde bulunan yaklaşık 16 metrelik kuyuda köpek olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu köpek kuyudan çıkarıldı. Bitkin halde olduğu görülen köpek, verilen yiyecekleri yedikten sonra salıverildi. Bölgede köpekleri besleyen Remzi Karslı, kuyudaki sahipsiz köpeğin yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tokat'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.