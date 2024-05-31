Üye Girişi
Haberler

14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Korkunç kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşı yaşamını yitirdi.

ARAÇ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

U.A. idaresindeki 25 EF 558 plakalı otomobil, Kömeç köyünde sulama kanalına düştü. Kazada U.A. ile araçta bulunan V.B. (13) yaralandı.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk Tokat Güncel Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

1-2 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1-2 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1-2 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! O mu bu mu soruları 2024! #129300 1-2 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 2 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Haziran burç yorumları nedir? Lewandowski kaç yaşında, bu sene kaç maç yaptı, kaç gol attı? Limon FC maçı CANLI izle! YouTube Limon FC Kunisports canlı nereden izlenir? Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #129342 #127952 Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını bitiyor mu 2024? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 31 Mayıs Cuma 2024? Limon FC-Kunisports maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı başladı mı? Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı (Dortmund - Real Madrid)?
ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title