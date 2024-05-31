14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ta 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Korkunç kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşı yaşamını yitirdi.
ARAÇ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
U.A. idaresindeki 25 EF 558 plakalı otomobil, Kömeç köyünde sulama kanalına düştü. Kazada U.A. ile araçta bulunan V.B. (13) yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.