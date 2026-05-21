Tokat'ta köye inen kurt güvenlik kamerasında

TOKAT'ın Niksar ilçesinde köye inen kurt, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde meydana geldi. Yiyecek aramak için köy merkezine kadar inen bir kurt, sokakta bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Kurdun köy içindeki o anları, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı