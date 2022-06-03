Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor - Haberler

Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor. Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor. Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu. KKKA teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tokat'ta nisan ayının sonundan bugüne kadar ise 28 hastanın KKKA teşhisiyle hastanelerde tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Devlet Hastanesi Kırım Tokat Güncel Haberler

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