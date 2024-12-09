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Tokat'ta Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Tokat'ta Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
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Artova ilçesinde, Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelen uygulama kapsamında, toplu taşıma araçları ve ticari araçların lastik kontrolleri yapıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Artova İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde toplu taşıma araçları, okul servisleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kontrollerini yaptı, vatandaşları araçla seyahat sırasında emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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