Tokat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

TOKAT'ta kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, ana yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 1030 saatlerinde Tokat- Sivas Karayolu Çevre Yolu girişinde yaşandı. Tokat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Hüseyin Kara idaresindeki 60 ZA 739 otomobile, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Mehmet Karasu (60) yönetimindeki 60 NK 277 otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yolda bulunan yönlendirme levhalarına çarptı. Kazada otomobil sürücüleri, Mehmet Karasu, Hüseyin Kara ile yanında bulunan Eslem Sena Kara (3) ve Gülten Kara (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)