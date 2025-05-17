Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakası

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 1 kişi Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ayrıca bu hafta, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ne başvuran 3 kişiden 2'sinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, 1 hastanın ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.