Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Artıyor

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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 3 kişi hastanede tedavi altında. Bu yıl kene nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 712'yi buldu.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-12 Haziran tarihlerinde ise vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 712 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 7'si taburcu edildi, 1 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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