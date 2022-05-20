Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor - Haberler

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.
Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.
Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tokat'ta nisanın sonundan bugüne kadar 18 hastanın KKKA teşhisiyle hastanede tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel