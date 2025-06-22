Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Kadın Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Almus ilçesinde 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ekinci, kene ısırması sonrası rahatsızlanmıştı.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı.

Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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