Tokat'ta KGYS kameraları trafik kazalarını kaydetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Tokat'ta yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer aldı.

Tokat'taki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayda alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mayıs ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Tokat'ta da yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kentte bir bisiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobille çarpışması, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpışmasına da yer verildi.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.