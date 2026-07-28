Haberler

Tokat'ta iki firari hükümlü yakalandı

Tokat'ta iki firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Tokat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında 13 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve aranan Ş.A. ile hakkında 3 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan M.K., teknik ve fiziki takip sonucunda JASAT tarafından yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar