Haberler

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 20. gününde sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 20 gündür AFAD, polis, itfaiye ve JAK timlerince sürdürülüyor. Oğuz Kale'nin cesedi 3 Haziran'da bulunurken, Parlak'a henüz ulaşılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 20 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 20 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama çalışmalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor.

Ekipler, Parlak'ın Erbaa hayvan pazarı mevkisinde çaya uzanan ağaçlara takılma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu bölgede de çalışma yürütüyor.

Yürütülen çalışmalarda Parlak ile ilgili bir emareye henüz ulaşılamadı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam