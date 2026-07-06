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Niksar'da Kediye Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Motosiklet Kaldırıma Çarptı: 1 Ölü

Niksar'da Kediye Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Motosiklet Kaldırıma Çarptı: 1 Ölü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Ergin Ersin, kaldırıma çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT'nın Niksar ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Ergin Ersin'in (30) motosikleti, kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergin Ersin, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin Ersin, burada hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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