Tokat'ta kaza: 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.