Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu
Tokat'ın Akbelen köyünde kaybolan 62 yaşındaki Kezban Genç'in cesedi, AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bir dere yatağında bulundu. Ceset, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki Kezban Genç'ten gece saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, 112'ye kayıp ihbarında bulundu.
Genç'i aramak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
AFAD dalgıç ekipleri, kadının cesedini dere yatağında buldu.
Kadının cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel