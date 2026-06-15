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Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

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Tokat'ın Artova ilçesinde, Azerbaycan uyruklu gelin K.V., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici'yi darbederek öldürdü. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu gelin K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin K.V, Cici'yi darbederek yere düşürdü.

Kayınpeder Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
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