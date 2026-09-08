Tokat'ta kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı yakalandı
Tokat'ta, kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta, kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde karşılaşan Ü.A. ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi A.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A, tabancayla kayınbiraderine ateş etti.
Bacağından yaralanan A.B, ihbar üzerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan Ü.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kaynak: AA