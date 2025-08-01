Tokat'ta Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Erdoğdu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı adam, evinden 4 kilometre uzakta sağlıklı bir şekilde bulundu ve hastaneye götürüldü.
Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.
Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan 82 yaşındaki Muzaffer Erdoğdu, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı.
Yaşlı adamdan bir daha haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Ekipler, yaşlı adamı evinden 4 kilometre uzaklıkta Fakir Tarlası bölgesinde buldu.
Yaşlı adam, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel