Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzaymır hastası 81 yaşındaki adam aranıyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzaymır hastası 81 yaşındaki adam aranıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Değirmenli köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 81 yaşındaki Durmuş Uncu'yu kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvelik güçlerine başvurdu.
Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.
AFAD ekipleri, köyde kayıp yaşlı adamı arama çalışması başlattı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel