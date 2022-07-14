Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzaymır hastası 81 yaşındaki adam aranıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzaymır hastası 81 yaşındaki adam aranıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Değirmenli köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 81 yaşındaki Durmuş Uncu'yu kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri, köyde kayıp yaşlı adamı arama çalışması başlattı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title