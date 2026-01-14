Haberler

Tokat'ta kaybolan 3 lise öğrencisini AFAD buldu

Güncelleme:
Tokat'ta Gıj Gıj Tepesi'ne gezmeye giden 3 lise öğrencisi, köpek kovalaması sonucu kayboldu. Öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri arama çalışması başlattı ve kısa sürede öğrencilere ulaşıldı.

Tokat'ta kaybolan 3 lise öğrencisi AFAD ekiplerince buldu.

Gıj Gıj Tepesi'ne gezemeye giden 3 lise öğrencisi, iddiaya göre köpek kovalaması sonucu kayboldu.

Yollarını kaybeden öğrencilerin durumu cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu arama çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışmanın ardından öğrenciler kısa sürede bulundu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
