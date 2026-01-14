Tokat'ta kaybolan 3 lise öğrencisini AFAD buldu
Tokat'ta Gıj Gıj Tepesi'ne gezmeye giden 3 lise öğrencisi, köpek kovalaması sonucu kayboldu. Öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri arama çalışması başlattı ve kısa sürede öğrencilere ulaşıldı.
Gıj Gıj Tepesi'ne gezemeye giden 3 lise öğrencisi, iddiaya göre köpek kovalaması sonucu kayboldu.
Yollarını kaybeden öğrencilerin durumu cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu arama çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışmanın ardından öğrenciler kısa sürede bulundu.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel