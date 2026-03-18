Tokat'ta kaya parçalarının düştüğü yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Tokat'ta Niksar–Ünye karayolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kontrollü şekilde ulaşıma açık. Emniyet ve karayolları ekipleri bölgedeki temizlik çalışmalarını yürütüyor.
Niksar–Ünye karayolunun Usta Hasan köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesi üzerine bölgeye emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekiplerince temizlik çalışmasının yapıldığı yolda, emniyet ekipleri de güzergahta işaretleme yaparak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaymakam Kadir Perçi, beraberindeki diğer ilgililerle bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz