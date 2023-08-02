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Tokat'ta Kavga Sonucu Genç Yaşamını Yitirdi

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TOKAT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Koray Belene, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 genç yakalandı.

TOKAT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Koray Belene, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 genç yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci sokakta yaşandı. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koray Belene, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen E.T.Ş. (16) ve A.S.'yi (16) yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

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